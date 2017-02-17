Науково-експертна група забракувала ділянку для сміттєзвалища

Науково-експертна група вивчила дослідила ділянку гірничо-хімічного комплексу «Сірка» поблизу Новояворівська, яку було виділено Львову Львівською обласною державною адміністраціє, і зробила свій висновок.

Він однозначний – жодних об’єктів ані захоронення, ані переробки сміття там будувати не можна. Про це у своєму щотижневому зверненні сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

«Вчора ми отримали висновки науково-експертної групи, яка досліджувала ділянку гірничо-хімічного комплексу «Сірка» поблизу Новояворівська.

Як відомо, Львівська обласна адміністрація запропонувала дану територію місту для облаштування полігону твердих побутових відходів. Одразу після цього рішення я скликав комісію, в яку увійшли провідні екологи, геологи, представники навколишніх громад. Комісію очолив академік Ігор Юхновський. Висновок, який ми отримали від незалежних експертів, однозначний – жодних об’єктів ані захоронення, ані переробки сміття там будувати не можна. На це є цілий ряд причин екологічного та соціального характеру. З повним текстом висновків комісії ви можете ознайомитись на сайті Львівської міської ради», – наголосив Андрій Садовий.