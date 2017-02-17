Науково-експертна група забракувала ділянку для сміттєзвалища

Науково-експертна група вивчила дослідила ділянку гірничо-хімічного комплексу «Сірка» поблизу Новояворівська, яку було виділено Львову Львівською обласною державною адміністраціє, і зробила свій висновок.

Він однозначний – жодних об’єктів ані захоронення, ані переробки сміття там будувати не можна. Про це у своєму щотижневому зверненні сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

«Вчора ми отримали висновки науково-експертної групи, яка досліджувала ділянку гірничо-хімічного комплексу «Сірка» поблизу Новояворівська.

Як відомо, Львівська обласна адміністрація запропонувала дану територію місту для облаштування полігону твердих побутових відходів. Одразу після цього рішення я скликав комісію, в яку увійшли провідні екологи, геологи, представники навколишніх громад. Комісію очолив академік Ігор Юхновський. Висновок, який ми отримали від незалежних експертів, однозначний – жодних об’єктів ані захоронення, ані переробки сміття там будувати не можна. На це є цілий ряд причин екологічного та соціального характеру. З повним текстом висновків комісії ви можете ознайомитись на сайті Львівської міської ради», – наголосив Андрій Садовий.

  • Народ

    Чергова брехня від садового -оборотня!!! Спочатку це брехло збудувало свою передвиборчу кампанію на закритті полігону в Грибовичах!!! Наступне- ЛКП “Збиранка” чиє під-во?! -Львіської міскої ради на чолі з садовим, яка мала нести відповідальність за своє п-во! По вині садового загинули люди, потім воно бреше що сміття підпалили та вимагає у влади допомоги в тушінні,далі це брехло протягом шести місяців ниє щоб влада України допомогла з пошуком нового місця для полігону, і як тільки державна влада надає місце під полігон(напевно і не вдале) , але буквально вже на другий день!!! після цього садовий з посиланням на І.Юхновського розповідає що ділянка категорично не підходить! Його ціль вирішена, свою головну біль воно переклало на державу, класика!!! Пригадайте щоб за каденції садового хоч би раз ця місцева влада відповіла за сотні отруєнь львів`ян чадним газом, за поламані ноги і руки зимою, за бурульки на дахах,за постраждалих львів`ян від падаючих на їх голови фасадів та балконів?!!! В центральній частині міста руйнуються будинки, течуть дахи жи-их будинків, жодного замощеного подвір`я житлових будинків старого Львова, а міська рада приймає рішення в січні 2017 року закупити на пів мільйона гривень планшетів для своїх депутатів !!!