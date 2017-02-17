На Львівщині 6 лабораторій здійснюватимуть сертифікацію насіння

На Львівщині відновлять діяльність 6 насіннєвих лабораторій, у яких здійснюватимуть сертифікацію насіння. Ці та інші питання щодо здійснення лабораторних досліджень та сертифікації насіння обговорили сьогодні, 17 лютого, під час скайп-наради першого заступника Міністра аграрної політики та продовольства України Максима Мартинюка.

Про це повідомила директор департаменту агропромислового розвитку ЛОДА Наталія Хмиз.

За її словами, на сьогодні у Львові відповідний центр сертифікації та експертизи сільськогосподарської продукції приймає заявки на відбір проб для проведення досліджень. А вже наступного тижня у Львові розпочне роботу обласна лабораторія з визначення посівних якостей насіння та садивного матеріалу. Вона й проводитиме відповідну сертифікацію. Інші лабораторії запрацюють згодом.

Адреси розташування шести згаданих лабораторій на Львівщині можна знайти тут.

Зазначимо, насіннєві лабораторії в областях відновлюють діяльність після переходу у підпорядкування “Державного центру сертифікації та експертизи сільськогосподарської продукції” через ліквідацію Державної сільськогосподарської інспекції України.