На кількох зупинках у Львові дозволили розмістити рекламу

Сьогодні, 17 лютого, виконавчий комітет Львівської міської ради погодив внесення змін до дозволів на розміщення зовнішньої реклами, виданих ДП «БігБорд». Цим рішенням місто дало дозвіл інвесторові на брендування кількох зупинок громадського транспорту, зміст якого погоджуватиметься з департаментом економічного розвитку та буде відповідати європейським зразкам, повідомляє прес-служба ЛМР.

«Ми вивчили досвід Великобританії, Стокгольму, Іспанії, Швеції, Німеччини, низки інших та обрали кращі зразки. Відтак будемо ставити перед інвестором європейські вимоги щодо якості, наочності та змісту розміщеної реклами», – наголосила Ірина Кулинич, директор департаменту економічного розвитку Львівської міської ради.

Виконавчий комітет дозволив дочірньому підприємству «БігБорд» розмістити двосторонню рекламу на скляних поверхнях (три скла, розміром кожної сторони 1,263 м х 2,097 м) зупинкових павільйонів за адресами: вул. Князя Романа, 26, вул. Підвальна, 13, пл. Святого Юра, 1, вул. І. Франка – вул. П. Саксаганського, вул. Генерала Т. Чупринки, 4, вул. Генерала Т. Чупринки – вул. С. Бандери.