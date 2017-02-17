Львів’янка закрила злодіїв у підвалі свого будинку

Вчора, до патрульної поліції звернулася громадянка, яка повідомила, що закрила в підвальному приміщенні її будинку на вулиці Кульпарківській невідому особу, яка проникла туди.

Екіпаж патрульної поліції приїхав за вказаною адресою та затримав чоловіка. Патрульні встановили, що 32-річний громадянин, неодноразово судимий за крадіжки. Справу передали слідчим.

Також, сьогодні вночі, на вулиці Науковій, мешканці почули, що хтось є у підвалі. Коли вийшли на вулицю помітили вибиту решітку і одразу викликали патрульних. Інспектори за лічені хвилини були на місці події і зайшовши в приміщення побачили там чоловіка. Він повідомив, що решітки не вибивав, начебто вона вже була не н місці. Підозрюваний сказав, що вирішив залізти через вікно в пошуках металобрухту. Патрульні з’ясували, що нещодавно його вже затримували за крадіжку з підвалу на вулиці Баштанній. На місце події викликали слідчо-оперативну групу, інформує прес-служба Патрульної поліції Львова.