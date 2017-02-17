Львів’ян запрошують на сходження на гору Камулу

У суботу, 25 лютого, в селі Звенигород Пустомитівського району відбудеться одноденна зимова мандрівка із відвідуванням музею історії давньоруського міста Звенигород та прогулянки екологічною стежкою на г. Камула.

Про це повідомила начальник управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації Наталя Табака.

За її словами, тенденція активного і здорового відпочинку завжди була і залишатиметься в тренді. “Неймовірно красивий краєвид, прогулянка екологічною стежкою та буковий ліс довкола – такого не можна проґавити. – говорить Наталя Табака. – Програма сходження передбачає, серед іншого, відвідування музею історії давньоруського городища Звенигород”.

До слова, гора Камула (471 м) розташована всього за 40 км від міста Лева. Це давня пам’ятка природи і найвища вершина Подільської височини. Увесь маршрут – легкий, із загальною протяжністю 2,2 км.

Про безпеку учасників заходу дбатимуть професійні гіди-провідники АГП “Ровінь” та Гірська оперативно-рятувальна служба.

Виїзд зі Львова до села Звенигород о 9:00 від Львівської ОДА (вул. Винниченка, 18).

Усім охочим здійснити сходження необхідно попередньо зареєструватися за посиланням: https://goo.gl/Kqzprg. Кількість місць обмежена.

Додаткова інформація за тел.: (067) 6728844.