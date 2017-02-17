Частина Сихова і сьогодні без гарячої води

Як повідомили у ЛМКП «Львівтеплоенерго», сьогодні на ЦТП-8 проводяться гідравлічні випробування теплообмінників гарячого водопостачання.

У зв’язку з проведенням цих робіт, тимчасово призупинено подачу гарячої води до будинків по вул. Хоткевича, 6, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, інформує прес-служба ЛМР.

Також через порив трубопроводу гарячого водопостачання від ЦТП №21 тимчасово припинено подачу гарячої води до будинків по вул. Вернадського, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, вул. Драгана, 1, 11, 17,19, 21, вул. Скрипника,39, пр. Червоної Калини, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114.

Подачу гарячої води буде відновлено сьогодні, 17 лютого.