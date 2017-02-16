За два дні продано понад 9 тисяч квитків на Євробачення

Процес підготовки до міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2017» в Україні є контрольованим і йде в плановому режимі.

Про це заявила т.в.о. голови правління ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» Ганна Бичок на брифінгу 16 лютого, повідомляє Урядовий портал.

Вона додала, що часткові кадрові зміни в команді жодним чином не вплинуть на виконання зобов’язань НСТУ щодо організації та проведення «Євробачення-2017» в Україні.

На місця менеджерів, які залишили проект, вже знайдено заміну. Оскільки кадрові зміни потребують схвалення з боку Європейської мовної спілки, пропозиції щодо кандидатур на заміщення посад у команді підготовки до «Євробачення-2017» направлені на затвердження ЄМС.

«Івент-менеджер обраний спільно з містом Києвом, оскільки дуже багато подій навколо «Євробачення-2017» відбуватиметься в Києві. На посаду комерційного директора пісенного конкурсу кандидатом є людина, яка працювала більше 15 років у Національній телерадіокомпанії України і займалася всіма спонсорськими і маркетинговими проектами, зокрема конкурсом «Євробачення-2005» і дитячим пісенним конкурсом «Євробачення-2009», «Євро-2012» та іншими подіями», – сказав заступник керівника ПАТ НСТУ Павло Грицак.

Учасники брифінгу також повідомили, що 14 лютого розпочато і успішно триває продаж квитків на «Євробачення-2017». Зокрема, за два дні продано 9 384 квитки вартістю від 8 до понад 500 євро. Загалом планується продати майже 70 тисяч квитків на 9 подій конкурсу: фінал, два півфінали, їхні репетиції й генеральні репетиції.

Від 6 лютого також розпочалося бронювання номерів в офіційних готелях «Євробачення-2017» для іноземних делегацій. За перший день забронювала номери 21 делегація.

Нагадаємо, право провести пісенний конкурс в Україні виборола співачка Джамала, яка з піснею «1944» перемогла на «Євробаченні» торік у Швеції.