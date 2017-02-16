 Яворівський полігон відвідала делегація військових зі США

Очолив американську делегацію колишній Головнокомандувач Об’єднаними ЗС США в Європі генерал у відставці Філіп Брідлав. Разом із ним на Львівщину завітали 16 вищих офіцерів в ранзі генерал-майора, бригадного генерала або контр-адмірала, які представляють всі види Збройних сил США та є слухачами програми CAPSTONE, яку розроблено 1982 року на базі Національного університету оборони США спеціально для новопризначених вищих офіцерів.

Про це повідомляє прес-служба ЛОДА.

Зустрічали високих гостей у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки (МЦМБ) перший заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Ростислав Замлинський та начальник Національної академії сухопутних військ генерал лейтенант Павло Ткачук.

Під час брифінгу іноземні гості ознайомились з можливостями МЦМБ та особливостями підготовки підрозділів ЗС України іноземними інструкторами у рамках “Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки – Україна” (JMTG-U). В ході обговорення сторони обмінялись досвідом та новаціями у сфері вишколу армійських підрозділів, зокрема, мова йшла про міжвидову підготовку сил, застосування новітніх технічних засобів розвідки та спостереження на кшталт БПЛА, протидії ворожій пропаганді, інформаційно-психологічному протиборству, кібербезпеці тощо.

Перебуваючи у МЦМБ, члени американської військової делегації оглянули об’єкти навчально-матеріальної бази центру, ознайомились із досягнення військовослужбовців різних країн на ниві спільної співпраці, поспілкувались з бійцями зі США, України та інших країн.

Наприкінці зустрічі начальник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук подякував американській стороні, а особливо колишньому Головнокомандувачу Об’єднаними ЗС США в Європі генералу Філіпу Брідлаву, за всебічну підтримку України з боку США у ці непрості часи.

В свою чергу, Філіп Брідлав висловив також висловив наміри про подальшу підтримку України та щире захоплення воїнами Українського війська.