Як вберегтись від грипу: поради медиків

У департаменті охорони здоров’я Львівської ОДА попереджають про можливість другої хвилі зростання захворювань на грип і ГРВІ у другій половині лютого.

Відтак мешканцям Львівщини радять дотримуватися відповідних профілактичних правил, аби попередити небажані ускладнення, пов`язані із захворюваннями.

Про це повідомили у департаменті охорони здоров’я Львівської ОДА.

Можливість другої хвилі зростання захворювань пояснюють нестійкими погодніми умовами, зростанням захворюваності серед дітей шкільного віку та з урахуванням аналізу стану захворювань на грип та ГРВІ в останні роки.

Відтак, аби попередити небажані ускладнення, пов`язані з захворюваннями на грип і ГРВІ, варто дотримуватись таких рекомендацій: не перебувати поряд із людьми, що хворіють на застуду; у випадку застуди — залишатися вдома; під час кашлю та чхання прикривати серветкою органи дихання; мити руки; намагатися не торкатися обличчя; при перших ознаках застуди звертатися до лікаря.

Також у департаменті охорони здоров’я зазначили, що найкращий спосіб вберегтися від сезонного грипу — щорічна вакцинація.