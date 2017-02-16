Військові комісаріати Львова проводять навчальні збори резервістів

У 2017 році військові комісаріати Львова проводитимуть навчальні збори з практичним призовом резервістів та військовозобов’язаних оперативного резерву першої і другої черги у підрозділи Збройних Сил України.

Навчальні збори з резервістами першої черги будуть проведені:

В3950, В2235 – 15.02. – 16.03.2017 (Рівненька область);

В4050, В2248, В2254, В2262 – 24.02. – 25.03.2017 (Львівська область);

В0095, В2317 – 10.03 – 09.04.2017 (Миколаївська обл.);

В2095, В0131, В6266 – 24.03 – 23.04.2017 (Херсонська область).

Навчальні збори з резервістами другої черги будуть проведені:

В2768, В2760 – 18.02. – 04.03.2017 (Львівська область).