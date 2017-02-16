У Львові розбійник зламав жінці обидві руки й відібрав у неї гроші та золото

У Личаківський відділ поліції 14 лютого за допомогою звернулась 58-річна львів’янка.

Жінка повідомила, що близько 23.00 по вулиці Студентській у Львові на неї напав невідомий чоловік, відібрав у неї гаманець, у якому було 360 гривень, зірвав один золотий кульчик та втік. У лікарні, куди пізніше звернулась жінка, лікарі діагностували у неї перелом обох рук.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Вже наступного дня, 15 лютого, працівники Личаківського відділу поліції викрили нападника. Ним виявився 34-річний львів’янин. Наразі правоохоронці проводять з зловмисником слідчі дії, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.187 (розбій) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.