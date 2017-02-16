У Львові чоловік заклав службовий автомобіль у ломбарді

Працівник підприємства у перший робочий день здав у ломбард транспортний засіб разом із товаром.

У Галицький відділ поліції 15 лютого звернувся 36-річний приватний підприємець. За словами заявника, його ошукав молодий чоловік, прийнятий на роботу з випробувальним терміном.

Як встановили правоохоронці, 28-річному львів’янину доручили доставити продукти у кафе автомобілем «ВАЗ-2106». Невдовзі чоловік зателефонував підприємцю і повідомив, що автомобіль не заводиться і він його залишив на вулиці Привокзальній. А згодом з’ясувалося, що зловмисник заклав автомобіль разом з товаром у ломбарді.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Статтею передбачене покарання включно до обмеження волі на строк до трьох років.

Працівники поліції встановлюють обставини події, а також, на якій підставі ломбард взяв під заставу у громадянина майно, яке йому не належало, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.