Сущенка висунули на здобуття премії ЮНЕСКО

Національна спілка журналістів України висунула кандидатуру незаконно затриманого в Москві Романа Сущенка на здобуття Всесвітньої премії ЮНЕСКО – “Гільєрмо Кано за внесок у справу свободи преси”.

Коментуючи таке рішення, в.о. голови НСЖУ Сергій Томіленко сказав, що воно обумовлене тим, що “Роман Сущенко є зразком професійного журналіста, якого ув’язнили саме за відданість ідеалам справжньої журналістики”, – повідомляє Укрінформ.

За словами Томіленка, офіс ЮНЕСКО вже підтвердив отримання подання НСЖУ.

Рішення про лауреата цієї премії оголошується 3 травня – у Всесвітній день свободи преси, заснований ООН.

Як відомо, власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка, порушуючи міжнародні правила, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він приїхав з приватною поїздкою. 7 жовтня йому було висунуто обвинувачення у “шпигунстві”.