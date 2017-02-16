Стали відомі обставини смерті немовляти, тіло якого сьогодні вранці знайшли у під’їзді у Львові

Поліція з’ясувала, що дівчинка народилась недоношеною та з патологією і померла у лікарні.

Про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Львівської області.

Нагадаємо, тіло немовляти у коробці сьогодні, 16 лютого, близько дев’ятої ранку виявили на сходовій клітці тринадцятого поверху мешканці одного з будинків на вулиці Гетьмана Мазепи у Львові.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що дитина (дівчинка) народилась на початку грудня у одній з львівських лікарень.

“Дитинка була недоношеною та з патологією і померла у лікарні невдовзі після народження. Тіло немовляти, з дотриманням усіх формальностей і процедур, передбачених у таких випадках, було передане матері для захоронення. Проте мати дитину не поховала, оскільки, за її словами, не мала на це коштів, тому залишила немовля у коробці на сходовій клітці багатоповерхівки”, – розповів начальник Управління карного розшуку Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Сергій Богданов.

Особу матері поліцейські встановили – це 37-річна двічі судима львів’янка, матір ще сімох дітей.

Наразі проводяться слідчі дії.