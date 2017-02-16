Справу чиновника про неналежний контроль за діяльністю ЛКП «Збиранка» розгляне суд

Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно посадовця Департаменту Львівської міської ради, підозрюваного у неналежному контролі за діяльністю ЛКП «Збиранка».

За процесуального керівництва прокуратури Львівської області слідчими поліції завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно колишнього виконувача обов’язків керівника відповідного Департаменту Львівської міської ради, якому підзвітне та підконтрольне ЛКП «Збиранка», за фактом вчинення службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

Зібраними під час досудового розслідування доказами встановлено, що вказаний посадовець Львівської міської ради неналежно поставився до виконання своїх обов’язків щодо здійснення контролю за підпорядкованим підприємством. Зокрема, не забезпечив визначення відповідної стратегії розвитку підприємства в частині вжиття заходів до інженерної стійкості «тіла» Грибовицького сміттєвого полігону, тобто перешарування, ущільнення полігону, зміцнення його укосів тощо, а також загалом проведення на цьому підприємстві перевірок.

Як відомо всі наведені порушення призвели до трагічних подій, а саме зсуву в травні 2016 року укосу Львівського міського полігону твердих побутових відходів, під завалами якого опинились та загинули троє працівників органів ДСНС України.

На даний час обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до суду, інформує прес-служба прокуратури Львівської області.