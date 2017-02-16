Сьогодні на Донбасі загинули троє військових

У четвер на Донбасі загинули троє українських військовослужбовців, ще четверо ‎зазнали поранень, про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

За повідомленням прес-центру, за добу сили АТО зафіксували 35 обстрілів своїх позицій з боку ‎бойовиків.‎

Зокрема, обстріли тривали у Авдіївці, Кам’янці, Пісках, Зайцевому і Верхньоторецькому, ‎що на донецькому напрямку. На луганському напрямку бойовики вели вогонь у ‎Кримському, Лобачевому і Новоолександрівці.‎

На маріупольському напрямку під обстріли потрапили українські позиції у Широкиному, ‎Мар’їнці, Новоселівці, Водяному, Лебединському, Павлополі і Гнутовому.‎

Упродовж минулої доби в АТО загинув один український військовий.