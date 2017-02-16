Шкіряк пропонує заборонити в Україні “ВКонтакте” і “Одноклассники”

Радник голови МВС Зорян Шкіряк пропонує заборонити в Україні російські соцмережі ‎‎”ВКонтакте” і “Одноклассники”.‎

За його словами, ці соцмережі є “основними виробниками антиукраїнського ‎контенту, що розповсюджується в інтернеті”.

Радник голови МВС зазначив, що до ‎цього процесу має долучитися і Міністерство освіти. ‎

Відповісти на питання, чи варто заборонити в Україні російські соцмережі, можна на порталі osvita.ua.

‎”2017 рік має стати роком захисту інформаційного простору України від впливу ‎російської пропаганди, – заявив він на брифінгу у Києві. – І я особисто переконаний, ‎що одним із перших рішень має стати блокування російських соціальних мереж ‎‎”ВКонтакте” і “Одноклассники”.‎

На думку пана Шкіряка, ці соцмережі контролюють російські спецслужби.‎