Шкіряк пропонує заборонити в Україні “ВКонтакте” і “Одноклассники”

Радник голови МВС Зорян Шкіряк пропонує заборонити в Україні російські соцмережі ”ВКонтакте” і “Одноклассники”.
За його словами, ці соцмережі є “основними виробниками антиукраїнського контенту, що розповсюджується в інтернеті”.
Радник голови МВС зазначив, що до цього процесу має долучитися і Міністерство освіти.
Відповісти на питання, чи варто заборонити в Україні російські соцмережі, можна на порталі osvita.ua.
”2017 рік має стати роком захисту інформаційного простору України від впливу російської пропаганди, – заявив він на брифінгу у Києві. – І я особисто переконаний, що одним із перших рішень має стати блокування російських соціальних мереж ”ВКонтакте” і “Одноклассники”.
На думку пана Шкіряка, ці соцмережі контролюють російські спецслужби.