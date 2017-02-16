РНБО сьогодні розгляне питання енергетичної блокади

Рада національної безпеки і оборони України на засіданні в четвер, 16 лютого, розгляне невідкладні заходи щодо нейтралізації загрози енергетичній безпеці країни. Про це заявив президент України Петро Порошенко.

“Сьогодні на засіданні РНБО буде розглянуте питання про невідкладні заходи щодо нейтралізації загрози енергетичній безпеці України. Будемо приймати додаткові рішення щодо диверсифікації джерел постачання енергетичного вугілля, не забуваючи при цьому, що і те вугілля, що видобувається на окупованих територіях, теж є українським і повинне займати свою частку в енергетичному балансі України”, – сказав він на урочистому зібранні, присвяченому Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав в Києві в четвер.

Нагадаємо, через блокування поставок вугілля Кабмін ввів надзвичайний стан в енергетиці. Прем’єр-міністр України попросив РНБО розглянути питання блокади поставок вугілля з окупованого Донбасу.

Інтерфакс-Україна