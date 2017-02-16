Надзвичайні заходи в енергетиці вступлять в дію з 17 лютого

Надзвичайні заходи в енергетиці, передбачені розпорядженням Кабінету міністрів України від 15 лютого, вступлять в дію з п’ятниці, 17 лютого.

Розпорядження розміщене у випуску газети “Урядовий кур’єр” в четвер, 16 лютого.

Згідно з документом, у період дії надзвичайних заходів НЕК “Укренерго” зобов’язана визначити допустимий рівень зниження резерву енергогенеруючих потужностей; встановити вимоги щодо складу обладнання ТЕС в розрізі енергоблоків; при необхідності і за узгодженням з Міненерго – застосовувати графіки аварійних відключень (ДАТ).

У свою чергу, ДП “Енергоринок” необхідно розробити графіки навантаження енергосистеми з урахуванням вимог “Укренерго” за складом обладнання ТЕС; забезпечити нарахування платежів за електроенергію її виробникам (які працюють за ціновими заявками), для яких зафіксовані графік та обсяги виробництва, за граничною ціною системи.

Крім того, НАЕК “Енергоатом” зобов’язана забезпечити часткову розвантаження окремих блоків АЕС у вихідні та святкові дні при необхідності.