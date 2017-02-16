На Львівщині вшанують пам’ять Героїв Небесної Сотні

У понеділок, 20 лютого, на Львівщині вшанують Героїв Небесної Сотні. Мешканців області запрошують долучитись до заходів та вшанувати пам’ять загиблих учасників Революції Гідності.

Про це повідомили в департаменті внутрішньої та інформаційної політики Львівської облдержадміністрації.

Заходи розпочнуться о 8:00 з урочистої лінійки та покладання квітів до пам’ятної дошки Герою Небесної Сотні Анатолію Жаловазі (вул. Княгині Ольги, 1 , Львівське державне училище фізичної культури).

О 16:30 відбудеться покладання квітів та запалення лампадок на могилах осіб, що загинули під час Революції Гідності, генерала С. Кульчицького, полковника А. Соколенка та борців за волю України на полі почесних поховань № 67 Личаківського кладовища. Опісля священики проведуть чин панахиди.

О 18:00 біля пам’ятника Т. Шевченку на проспекті Свободи розпочнеться громадське віче. О 18:30 – мистецька частина.