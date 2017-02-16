Львівський суд заблокував розгляд Нацрадою скасування ліцензії радіо «Вести»

Йдеться про Франківський районний суд

Франківський районний суд Львова заблокував розгляд питання щодо радіо «Вести» Національної радою з питань радіо та телебачення.

«Перебуваю на засіданні Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Тут мало розпочатися засідання щодо позбавлення ліцензії клименківського радіо «Вести». Однак засідання Нацради заблокував районний суд Львова! Ще раз: Франківський районний суд Львова заборонив Нацраді розглядати питання позбавлення ліцензії радіо «Вести»! Львівський суд захищає близьке до Кремля ЗМІ! Герой нашого дня – суддя Масендич.

Це – прекрасне дежавю часів Януковича. Я сподіваюся, що львівське громадянське суспільство адекватно відреагує на цю ганьбу. Сьогодні ж підготую запит на Вищу раду правосуддя щодо дій цього судді», – написав у себе на Facebook-сторінці народний депутат України Сергій Висоцький.

У Нацраді «Львівській газеті» підтвердили цю інформацію, зазначивши, що через заборону не можуть розглянути сьогодні цього питання.

«Львівська газета» стежить за темою та інформуватиме про деталі історії.