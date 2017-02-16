may-7-2

Львівський суд заблокував розгляд Нацрадою скасування ліцензії радіо «Вести»

Мирослава Іваник

Заступниця головної редакторки

Йдеться про Франківський районний суд

Франківський районний суд Львова заблокував розгляд питання щодо радіо «Вести» Національної радою з питань радіо та телебачення.

«Перебуваю на засіданні Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Тут мало розпочатися засідання щодо позбавлення ліцензії клименківського радіо «Вести». Однак засідання Нацради заблокував районний суд Львова! Ще раз: Франківський районний суд Львова заборонив Нацраді розглядати питання позбавлення ліцензії радіо «Вести»! Львівський суд захищає близьке до Кремля ЗМІ! Герой нашого дня – суддя Масендич.

Це – прекрасне дежавю часів Януковича. Я сподіваюся, що львівське громадянське суспільство адекватно відреагує на цю ганьбу. Сьогодні ж підготую запит на Вищу раду правосуддя щодо дій цього судді», – написав у себе на Facebook-сторінці народний депутат України Сергій Висоцький.

У Нацраді «Львівській газеті» підтвердили цю інформацію, зазначивши, що через заборону не можуть розглянути сьогодні цього питання.

«Львівська газета» стежить за темою та інформуватиме про деталі історії.

 