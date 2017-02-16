З метою збереження національних традицій, створення святкової атмосфери відпочинку, в рамках Великодніх свят Львівська міська рада оголошує конкурс на проведення та облаштування Великоднього ярмарку.

Заявки потрібно подати у департамент економічного розвитку Львівської міської ради до 3 березня 2017 року, інформує прес-служба ЛМР.

Великодній ярмарок проходитиме з 7 квітня до 15 травня 2017 року на проспекті Свободи (перед Львівським Національним академічним театром опери та балету ім. С. Крушельницької).

«Проект облаштування та функціонування ярмарку повинен охоплювати план-схему, візуалізацію елементів, заходи в межах проведення ярмарку, благоустрій території, заходи щодо попередження мінімізації та забезпечення роздільного збору твердих побутових відходів, та соціальну складову», – зазначили у Департаменті економічного розвитку.

Окрім цього, організаторам необхідно дотриматись вимог щодо облаштування ярмарку, зокрема:

1. Розподіл на сектори: а) торгівля сувенірною та художньою продукцією народних промислів, б) торгівля продовольчими товарами із дотриманням санітарних норм та правил.

2. Технічна характеристика (встановлення мобільних, декоративних, дерев’яних збірно-розбірних конструкцій, забезпечення стилізованого оформлення локації ярмарку з використанням світлових декорацій, належного підключення до електромереж, відео спостереження, цілодобової охорони, прибирання та вивозу сміття, дотримання пожежних та санітарних норм.

3. Культурно – розважальна програма.

Водночас організатор повинен мати досвід в організації та проведені масових заходів на території України.

За детальною інформацією можна звертатись у Департамент економічної політики за номерами телефонів 297-58-76; 297-58-65.