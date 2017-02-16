ЛОДА шукає головного медика Львівщини

Львівська обласна державна адміністрація оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації.

Серед кваліфікаційних вимог – вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, повідомляє прес-служба ЛОДА.

Для участі у конкурсі слід подати такі документи:

– копію паспорта громадянина України;

– письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за встановленою формою), до якої додається резюме у довільній формі;

– письмову заяву, в якій кандидат повідомляє, що до нього не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

– копію (копії) документа (документів) про освіту;

– заповнену Особову картку державного службовця встановленого зразка;

– декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік.

Документи необхідно подати за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб. 245 до 18:00 год 14 березня.

Конкурс на заміщення вакантної посади директора департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації відбудеться 16 березня 2017 року

о 10:00 год, за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, Львівська обласна державна адміністрація, каб. 257

Детальнішу інформацію можна дізнатися за контактним номером телефону або на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби за посиланням.