Ділянка на території «Сірки» не підходить під полігон та завод з переробки ТПВ

Такий висновок зробила науково-експертна група під головуванням Ігоря Юхновського

Земельна ділянка площею 12,8 га на території колишнього гірничо-хімічного підприємства «Сірка» в Яворівському районі Львівської області не відповідає нормативним вимогам до облаштування полігону та будівництва об’єктів поводження з твердими побутовими відходами. Такий висновок зробила науково-експертна група під головуванням Ігоря Юхновського, повідомляє прес-служба Львівської міськради.

Вивчивши ситуацію щодо ділянки на території колишнього ЯДГХП «Сірка» у Яворівському район і проаналізувавши наявні в ТзОВ «Інститут «Гірхімпром» дані, науково-експертна група дійшла висновку, що запропонована земельна ділянка знаходиться в карстово небезпечній зоні, де відповідно до ДБН облаштування полігонів не допускається.

Також комісія констатувала, що ділянка не відповідає вимогам державних будівельних норм, у частині їх дотримання щодо відстаней до відкритих водоймищ, культурно-оздоровчих об’єктів, водозаборів, заповідних територій національного та європейського значення.

На ділянці проявляються невідповідні нормативам ознаки повторюваності вітрів різних напрямків (рози вітрів) стосовно житлової забудови, зон відпочинку та інших місць масового перебування населення за межами санітарно-захисної зони об’єкта.

Впродовж останніх років відбулися глибокі незворотні зміни в ландшафтно-геологічній структурі довкола промислового майданчика «Сірки» та інших територій Яворівського району. На місці сірчаних кар’єрів утворились великі озера орієнтовною площею 700 га. Недалеко від промислового майданчика протікає р. Шкло, яка впадає у р. Сян, далі в р. Віслу басейну Балтійського моря. Відтак, комісія вважає, що все це робить цілковито недопустимим створення сміттєсховищ і екологічно загрозливих підприємств на цій території.

Відтак науково-експертна група вважає неможливим використання промислового майданчика підприємства «Сірка» для будівництва полігону твердих побутових відходів і сміттєпереробного заводу.

«Оцінюючи загальну ситуацію і критичний стан з накопиченням та вивезенням відходів як у місті Львові, так і в районах області, науково-експертна група рекомендує органам місцевого самоврядування громад краю об’єднати зусилля і ресурси для спільного подолання «сміттєвої кризи» на теренах Львівщини. Просимо громади Львівщини допомогти громаді міста Львова у скрутній ситуації, що склалася з видаленням відходів з території міста, шляхом сприяння почерговому, в узгоджених обсягах прийняттю відходів міста Львова на своїх смітєзвалищах до часу спорудження санітарно безпечного підприємства обробки твердих побутових відходів. Таке підприємство знешкоджуватиме не лише відходи міста Львова, але й відходи інших громад краю», – зазначено у висновках роботи науково-експертної групи.