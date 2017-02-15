Воїнам-афганцям виплатили матеріальну допомогу

Щорічно, 15 лютого, у день виводу військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан, управління соціального захисту Львівської міської ради виплачує одноразову матеріальну допомогу учасникам бойових дій в Афганістані, які мають інвалідність.

Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

Цьогоріч допомогу отримали 383 осіб та 74 члени сімей загиблих на загальну суму 217 тис. грн.

Зокрема, згідно з розпорядженням міського голови Львова №35 від 09.02.2017 р., одноразову матеріальну допомогу на загальну суму 217 тис. 400 грн. отримали:

383 інваліди 1-ої, 2-ої та 3-ої груп – по 500 грн. кожен;

74 члени сімей загиблих (померлих осіб) – по 350 грн.

Нагадаємо, всього на обліку в управлінні соціального захисту ЛМР перебуває понад 1 тис. осіб-учасників бойових дій в Афганістані.