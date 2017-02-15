Утворювати госпітальні округи ще зарано, – Львівська облрада

Утворювати госпітальні округи потрібно після проведення адміністративно-територіальної реформи, вважають у Львівській обласні раді

Львівська обласна рада просить призупинити дію постанови Кабінету Міністрів України щодо створення госпітальних округів і повернутися до їх формування лише після проведення адміністративно-територіальної реформи.

Відповідне звернення до Кабінету Міністрів України та Міністерства охорони здоров’я України озвучив голова профільної комісії облради Михайло Гичка під час сесійного засідання у вівторок, 14 лютого.

За нього проголосували 63 депутати.

«На сьогодні в основі чинного адміністративно-територіального устрою залишається поділ на райони, а процес створення об’єднаних територіальних громад лише розпочався. Тож існує загроза, що створені поспіхом госпітальні округи не будуть збігатися із майбутнім адміністративним устроєм. На практиці складно буде визначити, на базі центральної районної лікарні якого району створювати лікарню інтенсивного лікування, що може викликати конфлікти між громадами.

Утворення об’єднаних територіальних громад і виділення їм прямих бюджетних субвенцій з державного бюджету з 1 січня 2016 року засвідчило неузгодженість процесів децентралізації і медичної реформи. Це, зокрема, підтверджує позиція МОЗ щодо доцільності передачі всіх коштів медичної субвенції об’єднаним територіальним громадам за відповідними договорами в райони – у зв’язку з відсутністю інституціональної та матеріально-технічної бази.

Вважаємо неприпустимим розпочинати таку важливу для держави реформу, наслідки якої відчують на собі всі українці, без відповідної роз’яснювальної роботи та інформації, а також без чіткого розуміння подальшої долі лікарень. Кожен громадянин має право знати, яке медичне обслуговування його очікує та на якому рівні буде надаватися медична допомога після реформи на різних за своїм статусом територіях», – зазначено у тексті звернення.