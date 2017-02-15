У Золочеві нетверезий водій намагався втекти від поліції

На вимогу правоохоронців зупинитися чоловік не відреагував і, втікаючи від переслідування, залишив автомобіль та спробував втекти.

Під час патрулювання працівники сектору реагування патрульної поліції Золочівського відділу поліції помітили автомобіль дорожньої служби марки «MAN», водій якого порушував Правила дорожнього руху.

На вимогу правоохоронців водій не зупинився, а, від’їхавши на кількасот метрів, вистрибнув з машини і кинувся навтьоки. Поліцейські наздогнали водія та встановили його особу – ним виявився 26-річний місцевий мешканець.

Порушникові запропонували пройти обстеження в районній лікарні, яке підтвердило, що чоловік знаходився у стані алкогольного сп’яніння. Також встановлено, що він керував автомобілем, не маючи водійського посвідчення.

Щодо правопорушника складено два адміністративні протоколи – за ч.1 ст.130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння) та за ст.185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника поліції) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також було винесено постанову за ст.126 (керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред’явила їх для перевірки) КУпАП, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.