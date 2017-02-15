У Львові вшанували воїнів-афганців (фоторепортаж)

15 лютого у Львові пройшла низка заходів до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та виводу військ колишнього СРСР з Афганістану.

З цієї нагоди освятили військовий Храм Стрітення Господнього Львівської архиєпархії УГКЦ, спорудженого в пам’ять полеглих воїнів-афганців, на Майдані, сході України та інших війнах. Біля пам’ятного знака «Громадянам Львівщини, полеглим в Афганістані в 1979-89 рр.» відбулося покладання квітів, екуменічна панахида та громадське віче. Вже традиційно ветеранів-вояків частували солдатською гречаною кашею, гарячим чаєм і чаркою…