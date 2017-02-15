У Львові відзначили 25-ту річницю Інституту народознавства НАН України

У вівторок, 14 лютого, у Львові відзначили 25-у річницю діяльності Музею етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України. Визначній даті присвятили урочисту академію.

Про це повідомили у департаменті архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА.

З нагоди річниці, а також за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток народознавства працівникам та керівному складу закладу вручили почесні нагороди голови облдержадміністрації та оголосили подяки.

Як зазначила в.о. директора департаменту архітектури та розвитку містобудування ЛОДА Оксана Ткачук, облдержадміністрація тісно співпрацює з Інститутом народознавства НАН України. Зокрема, при розробці схем планування територій Сколівського та Дрогобицького районів використали монографію “Лемківщина” та дослідження про Карпатський регіон “Сколівщина”.

До слова, за два десятиліття діяльності Інституту вчені підготували cотні монографій, тисячі наукових статей. Учені Інституту реалізували Державну програму з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Окрім досліджень традиційної культури, професійного і народного мистецтва та фольклору українців, науковці Інституту в останні роки приступили до розробки теоретичної етнології, зокрема, української націології, мовленнєвої ситуації в містах України, урбаністики, динаміки етнокультурних процесів українського порубіжжя, української трудової міграції.