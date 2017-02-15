У Львові шахраї збирають гроші нібито на опломбування лічильників

ЛМКП «Львівводоканал» застерігає: жодних платних послуг з опломбування лічильників комунальне підприємство не надає

Нещодавно на львівських новобудовах з’явилися оголошення, у яких мешканців будинків незаконно спонукають до збору коштів на опломбування водолічильників. В оголошенні пропонують за 250 гривень здійснити «розпуск світла та води». ЛМКП «Львівводоканал» офіційно повідомляє, що реєстрація нових особових рахунків та опломбування лічильників здійснюється безкоштовно.

«До нас звернулися мешканці вулиці Пулюя, які запитують про вартість пломбування лічильників і принагідно просять пояснити, що таке «розпуск води». Однак платних послуг по опломбуванню лічильників ми не надаємо, а поняття «розпуск води» взагалі не існує. Усі нові абоненти можуть звернутися до нас за багатоканальним номером телефону 240-11-40 та запросити контролера для опломбування водолічильника безкоштовно», – пояснюють у відділі збуту послуг ЛМКП «Львівводоканал».