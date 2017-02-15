У Львові навчатимуть учителів інформатики

Завтра, 16 лютого, в приміщенні компанії SoftServe, що на вул. Садова, 2а, охочих запрошують долучитися до творення майбутнього освіти в рамках конференції: «Е-освіта». Навчання проводитимуться раз в місяць для вчителів інформатики у 20 школах міста Львова, де є мультиборди, і ще у 20 школах, куди їх закуплять.

Конференція триватиме з 09.30 до 14.00.

Її завдання:

– дати учасникам розуміння тенденцій розвитку освіти, показати можливість безпосередньої участі кожного вчителя у творенні простору е-освіти у житті міста Львова та в Україні в цілому,

– дати кожному учаснику конференції інструменти для пошуку, створення та використання е-технологій у навчально-виховному процесі,

– залучити вчителів до подальшого впровадження технологічних рішень у кожній школі міста.

Мета цієї конференції – закласти підґрунтя для якісно нового підходу до поняття освіти: як до процесу гнучкого, адаптивного, сучасного та інноваційного.

У конференції візьмуть участь: Андрій Садовий – міський голова Львова; Галина Слічна – директор департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради; Олег Березюк – народний депутат України 8-го скликання, експерт у сферах медицини, управління, комунікації, психології, соціальної сфери та освіти; а також вчителі, що активно застосовують інформаційні технології в навчальному процесі; представники ІТ галузі та громадських організацій.

Конференція передбачає максимально насичені інформацією, мотивуючі та інтерактивні виступи; дискусійну панель, взаємний обмін досвідом і знайомства.