У Львові навчатимуть учителів інформатики

Завтра, 16 лютого, в приміщенні компанії SoftServe, що на вул. Садова, 2а, охочих запрошують долучитися до творення майбутнього освіти в рамках конференції: «Е-освіта». Навчання проводитимуться раз в місяць для вчителів інформатики у 20 школах міста Львова, де є мультиборди, і ще у 20 школах, куди їх закуплять.
Конференція триватиме з 09.30 до 14.00.
Її завдання:
– дати учасникам розуміння тенденцій розвитку освіти, показати можливість безпосередньої участі кожного вчителя у творенні простору е-освіти у житті міста Львова та в Україні в цілому,
– дати кожному учаснику конференції інструменти для пошуку, створення та використання е-технологій у навчально-виховному процесі,
– залучити вчителів до подальшого впровадження технологічних рішень у кожній школі міста.
Мета цієї конференції – закласти підґрунтя для якісно нового підходу до поняття освіти: як до процесу гнучкого, адаптивного, сучасного та інноваційного.
У конференції візьмуть участь: Андрій Садовий – міський голова Львова; Галина Слічна – директор департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради; Олег Березюк – народний депутат України 8-го скликання, експерт у сферах медицини, управління, комунікації, психології, соціальної сфери та освіти; а також вчителі, що активно застосовують інформаційні технології в навчальному процесі; представники ІТ галузі та громадських організацій.
Конференція передбачає максимально насичені інформацією, мотивуючі та інтерактивні виступи; дискусійну панель, взаємний обмін досвідом і знайомства.