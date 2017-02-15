​​У Львові для допомоги діткам з вадами серця створять інтернет-ресурс

Інтернет-ресурс, з допомогою якого координуватимуть допомогу дітям із вродженими серцевими захворюваннями, створять у Львові. На реалізацію проекту вдалося зібрати 80 тисяч гривень.

Про це повідомляють ініціатори створення сайту – Благодійний фонд “Серце дитини”.

Кошти було зібрано з продажу квитків на виставу «Казка про Серце», яка відбулася у Львові. “Завдяки виставі Фонду вдалося зібрати близько 80 тис. грн. Тепер ми зможемо створити професійний інтернет-сайт фонду, щоби необхідна інформація і допомога дійшла до кожної сім’ї, в якій є або очікують на народження дітей із вадами серця, – каже голова БФ “Серце дитини” Тетяна Ящун. – Дякую Богові, що на світі стільки добрих людей, які хочуть допомогти”.

Окрім того, “Казка про Серце” також стане основою для створення нового аудіодиску. “Спостерігаючи за щирими емоціями та безпосередніми реакціями дітей на виставі, ми зрозуміли, що Бог дав нам благословення увійти казкою в дитячі серця, подарувавши їм віру в добро і надію на краще, – каже автор ідеї і віршів Наталія Писаренко. – Це також надихнуло нашу команду до створення музичної аудіоказки, яку б дітки могли слухати вдома, в інтернатах і в лікарнях, у якій буде багато чудової музики і пісень. У роботі над проектом візьмуть участь професійні актори і музиканти”.

Розпочалася і робота над сценарієм аудіоказки. “Казка вийде адаптованою для сприйняття “на слух”. У ній з’являться нові герої, нова музика і пісні. Але основна ідея залишиться незмінною, – це ідея про доброго серця, яке може врятувати цілий світ і зцілити рани”, – каже Н.Писаренко.

Такі проекти допомагають адаптації дітей з особливими потребами у середовище однолітків, – каже практикуючий психолог Євгенія Шапочка. “Здоровій дитині рідко вдається провести час в компанії своїх однолітків з особливими потребами. У цих дітей різне життя, їхні дороги практично не перетинаються. Вони рідко бачаться і мало знають одні про одних. Ідея вистави стала хорошою нагодою для діток з інвалідністю стати глядачами. А для здорових дітей це також можливість провести час поруч із своїми однолітками із інвалідністю. Цей досвід спілкування вчить розуміти почуття і стан інших. Без такого розуміння може з’явитись грубість, поділ на “нормальних» і «ненормальних» тощо. Тож «Казка про серце» – це і казка про наші здорові серця, про терпіння, розуміння, співчуття і сміливість. Сміливість вчити власних дітей жити в реальному світі”.

Нагадаємо, у прем’єрі музичної благодійної вистави “Казка про Серце” взяли участь професійні театральні актори та співаки Оксана Муха, Олександр Божик, Андріана, Славця, октет “Орфей”, скрипковий ансамбль «Веселі Смички», кавер-гурт “Роги”, Олег Пригода, Олесь Федорченко. Акторами також стали кардіохворі дітки та їх однолітки. На виставі побували десятки дітей та їх однолітків з особливими потребами.