У Львові будують три будинки котеджного типу без дозвільних документів

Як повідомили в інспекції державного архітектурно будівельного контролю м. Львова, на вул. Скнилівській проводиться будівництво трьох житлових будинків котеджного типу без погоджених дозвільних документів.

Забудовнику надіслано припис з вимогою демонтувати збудовані котеджі та привести земельну ділянку у попередній стан. Призначення даної земельної ділянки – ведення садівництва, інформує прес-служба ЛМР.

За результатами позапланової перевірки, проведеної 10 лютого працівниками інспекції, було встановлено, що на земельній ділянці №3 в СТ «Урожай», на вул. Скнилівська, проводиться будівництво трьох зблокованих, житлових будинків (котеджного типу). Будівельні роботи проводяться без погоджених дозвільних документів. Вже завершено роботи з будівництва другого поверху котеджів та проводяться роботи з будівництва горищ та влаштування дахів.

Як зазначають в інспекції архбудконтролю, будівельні роботи на об’єкті проводяться без вихідних даних на проектування та забудову відповідної земельної ділянки, без розробленої та затвердженої проектної документації та без відповідних дозвільних документів на будівництво. А згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, призначення даної ділянки – ведення садівництва.

«У жовтні 2016 року, на земельній ділянці №3 в СТ «Урожай», що на вул. Скнилівська, громадянин розпочав будівництво трьох зблокованих, індивідуальних житлових будинків (котеджного типу) без відповідних дозвільних документів. Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» вказаний об’єкт є самочинним будівництвом. Враховуючи й те, що забудовник до Інспекції держархбудконтролю не з’являється, рекомендовану кореспонденцію від нас відмовляється отримувати, Інспекція ДАБК у м. Львові скерувала відповідний запит до Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області, для притягнення його до відповідальності.

Також зі свого боку Інспекція працює в напрямку зупинення підготовчих та будівельних робіт і демонтажу (знесення) самочинно збудованих котеджів та приведення даної земельної ділянки у попередній стан», – розповіли в інспекції державного архітектурно будівельного контролю м. Львова.