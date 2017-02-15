Сміттєпереробний завод на Львівщині хочуть будувати три компанії

Вони змагатимуться за забудову двох ділянок.

У Львівській обласній державній адміністрації відбулось відкриття конвертів з конкурсними пропозиціями від компаній, які претендують будувати сміттєпереробні заводи на Львівщині. Загалом на конкурс подались шість компаній, однак лише три з них надали увесь потрібний пакет документів.

«Ряд компаній безвідповідально поставились до умов конкурсу та не подали важливих документів, відповідно їхня участь в конкурсі не розглядається, – написав у себе на Facebook-сторінці начальник управління інвестиційної політики ЛОДА Роман Матис. Окремою приємністю стало те, що серед усіх претендентів, компанія, яка з’явилася на Львівщині і в конкурсі завдяки роботі Управління інвестиційної політики подала вичерпний перелік конкурсної документації і надали навіть більше інформації ніж ми очікували».

Три компанії претендують на будівництво заводів на двох ділянках: ділянці 15 га у Миколаївському районі біля м. Новий Розділ (порушені гірничо-хімічною промисловістю землі); та ділянці 3 га поблизу с. Брониця Дрогобицького району (порушені діючим сміттєзвалищем землі).

Посадовець зазначив, що 22 лютого відбудуться співбесіди з компаніями. Оцінювання триватиме до 1 березня і тоді конкурсна комісія визначиться, хто проходить в наступний етап конкурсу.

Нагадаємо, розпорядження про оголошення конкурсу на вибір інвестора для будівництва комплексу з утилізації твердих побутових відходів у Львівській області голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка підписав 9 грудня 2016 року.