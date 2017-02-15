Пораненим військовим, які прибули до Львова на лікування, потрібна допомога!

Є потреба у речах першої необхідності, білизні та теплих шкарпетках

Учора, 14 лютого, до Львова на лікування прибули 26 учасників АТО, які пройдуть лікування у військово-медичному клінічному центрі Західного регіону.

Про це повідомили у Західному регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України.

Із 26 бійців, шість – мають захворювання терапевтичного спрямування, інші потребують хірургічного і неврологічного лікування. Зараз бійці перебувають у військово-медичному клінічному центрі.

Львів’ян просять допомогти пораненим військовим та приносити речі першої необхідності.

З одягу потрібні теплі шкарпетки, білизна. Також можна приносити фрукти, молочні продукти, печиво та воду.

Речі можна залишати на КПП Львівського військового госпіталю, що на вул. Личаківській, 26.