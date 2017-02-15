Несподівано відійшов у вічність співавтор сенсаційного відкриття для українського мистецтва

Несподівано зупинилося серце 36-річного художника-реставратора Петра Скопа – сина відомого іконописця Левка Скопа та художника-реставратора Галини Скоп.

Петро Скоп став відомим ширшому загалу через те. що разом із матір’ю зробили сенсаційне для українського мистецтва відкриття: відновили з-попід пізніших грубих перемалювань унікальний твір українського іконопису ХV століття – ікону «Богородиця з Ісусом на престолі». Будь-яка нововідкрита ікона того часу – для мистецтва завжди дуже голосна подія. А в цьому випадку йшлося ще й про нестандартний твір високого мистецького ґатунку.

Як повідомлено на сторінці Петра Скопа у фейсбуці, похорон відбудеться завтра. Попрощатися із реставратором можна буде у церкві Параскеви П’ятницької.

«Львівська Газета» висловлює щирі співчуття найближчій родині. Хай земля буде Петрові пухом!