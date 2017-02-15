Не стало улюбленого учня Олени Кульчицької

Сьогодні о 14.00 з каплички на Пекарській у Львові провожають в останню путь відомого львівського графіка, заслуженого художника України Івана Крислача. Серце художника перестало битися на 88 році життя.

Завжди дуже енергійний та шалено працездатний чоловік, Іван Крислач уже давно увійшов в коло митців. що становлять гордість львівської графічної школи. Блискучий знавець історії свого краю, він умів наділяти свої графічні аркуші великою експресією, що затягувала глядача у їхню стихію. Завжди дуже пишався тим, що є не просто учнем Олени Кульчицької, а останнім по-справжньому її учнем. Адже саме Олена Кульчицька навчила Івана Крислача не витати у хмарах, а помічати прекрасне довкола себе.

Дуже цікавий у спілкуванні з метким гострим розмумом і гострим словом, Іван Крислач за котроїсь нагоди якось поділився із нами своїми власними правилами, як має працювати художник. А працювати, на його думку, треба не забуваючи про збагачення власного інтелекту. Бо завжди, попри усі титули, на думку цього митця, по роботах видно – має інтелект художник чи ні. А решта – від Бога. І завдання митця, як твердив іван Крислач, свій талант не змарнувати – не пропити, не проспати. Не прогуляти. А це далеко не всім вдається.

«Ніколи не сумнівався, — цитуємо сказані свого часу для нас думки Івана Крислача сьогодні, — що життя треба проживати так, щоби дітям не було соромно йти за труною. А моїм дітям соромно не буде».

В останні дні художник працював над ілюстраціями до «Лиса Микити» Івана Франка, що мав у його оформленні побачити світ у видавництві «Апріорі».

Ховають Івана Крислача на Личакові

Вічна Вам пам’ять, великий Майстре!