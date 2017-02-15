На посаду гендиректора Львівської опери претендують сім кандидатів

Семеро осіб подали документи на участь у конкурсному доборі на посаду генерального директора – художнього керівника Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької.

Про це «Львівській газеті» стало відомо з документів, оприлюднених на офіційному сайті Міністерства культури України.

Згідно з документами, на посаду очільника Львівської опери претендують:

Василь Вовкун – народний артист України, у 2007 – 2010 рр. – міністр культури України;

Олександр Драган – генеральний директор Хмельницької обласної філармонії;

Роман Ковальчук – заслужений артист України, соліст Театру опери і балету ім І. Франка;

Євген Лавренчук – постановник та продюсер, заслужений діяч культури Польщі;

Олег Петрик – професор Львівського національного університету імені Івана Франка, артист балету, провідний майстер сцени;

Олег Федик – працівник театру;

Орест Щудло – директор БО «Представництва» ПАТ «Іскра».

З поданими документами та біографіями претендентів можна ознайомитись на сайті Міністерства культури.

Усі зацікавлені особи протягом семи днів з дня оприлюднення відомостей про кандидатів (до 20.02.2017) можуть подавати пропозиції та зауваження щодо кандидатури на електронну пошту loginova@mincult.gov.ua (з позначкою «пропозиції та зауваження»), які будуть передані конкурсній комісії з конкурсного добору на посаду генерального директора-художнього керівника Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької, зазначають у міністерстві.

Нагадаємо, чинний директор Тадей Едер керував Львівським національним академічним театром опери та балету від 1998 року.