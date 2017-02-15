Львівський медуніверситет посів перше місце серед медичних вишів в авторитетному міжнародному рейтингу

У рейтингу Webometrics Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького посів 1-ше місце серед медичних та 21-ше серед усіх вишів України.

Про це повідомила керівник прес-центру університету Андріана Гриновець.

Відповідний рейтинг, до якого увійшли майже 12 тисяч університетів світу (з них 342 ВНЗ України), опублікований на сайті Ranking Web of Universities у січні 2017 року:http://www.webometrics.info/en/Europe/Ukraine%20?sort=asc&order=World%20Rank

Webometrics Ranking of World Universities – один з рейтингів університетів світу, за яким аналізують ступінь представлення діяльності вузів в інтернеті. Його складають з 2004 року і публікують два рази в рік (в червні-липні і січні). Розробкою рейтингу займається Лабораторія кіберметрики («Cybermetrics Lab») Національної дослідницької ради Іспанії («Spanish National Research Council», CSIC), яка діє при Міністерстві науки і освіти Іспанії.

Найбільшу значимість в рейтингу (сумарно 80%) займають показники цитованості ВНЗ в мережі Інтернет та в базі даних Scopus. Рейтинг також враховує рівень впровадження в університеті політики «відкритого доступу» до результатів наукових досліджень, навчальних матеріалів, нормативної бази тощо.

Авторитетність рейтингу підтверджується використанням його результатів іншими рейтинговими агентствами: QS (рейтинг вишів країн Європи, що розвиваються, та Центральної Азії), SCImago, Центр «Євроосвіта» (рейтинг «Топ–200 Україна»), освітній проект «Osvita.ua» (консолідований рейтинг ВНЗ України) тощо.

Рейтинг не оцінює веб-сайти ВНЗ за популярністю або зручністю використання, натомість за допомогою вебометричних індикаторів вдається опосередковано оцінити усі аспекти діяльності вишу: наукову, навчальну, культуру, соціальну, спортивну тощо.