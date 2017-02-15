Луценко назвав причину масштабної пожежі на сміттєзвалищі біля Львова

Минулорічна масштабна пожежа на сміттєвому полігоні біля Львова, під час гасіння якої загинули троє рятувальників і зникла безвісти ще одна людина, не пов’язана з підпалом.

Такі дані підтвердила державна експертиза, повідомив генпрокурор України Юрій Луценко під час наради в ГПУ.

“Я хочу почути відповідальність посадових осіб Львова за загиблих на звалищі. У вас все є, є експертиза, що це не підпал. Державна експертиза встановила, що це самозаймання через недотримання технічних норм. Хто винен? Суспільство чекає відповіді: три трупи, вибачте!” — обурився генпрокурор.

Він також додав, що експертизу завершили минулого тижня, інформує tsn.ua.