Луценко назвав причину масштабної пожежі на сміттєзвалищі біля Львова

Минулорічна масштабна пожежа на сміттєвому полігоні біля Львова, під час гасіння якої загинули троє рятувальників і зникла безвісти ще одна людина, не пов’язана з підпалом.
Такі дані підтвердила державна експертиза, повідомив генпрокурор України Юрій Луценко під час наради в ГПУ.
“Я хочу почути відповідальність посадових осіб Львова за загиблих на звалищі. У вас все є, є експертиза, що це не підпал. Державна експертиза встановила, що це самозаймання через недотримання технічних норм. Хто винен? Суспільство чекає відповіді: три трупи, вибачте!” — обурився генпрокурор.
Він також додав, що експертизу завершили минулого тижня, інформує tsn.ua.