Державні лісництва Львівщини закупили нової техніки на понад 40 млн грн

Минулого року державні лісогосподарські підприємства Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства (ОУЛМГ) закупили нової техніки, обладнання та інших засобів на суму 42,7 млн грн.

За словами начальника Львівського ОУЛМГ Анатолія Дейнеки, лісгоспи області придбали 11 одиниць нової тракторної техніки, один форвардер, 4 лісовозних автомобілі з причепами та гідроманіпуляторами на суму – 17,3 млн грн, інформує прес-служба ЛОДА.

Серед підприємств, які оновили тракторний парк, – ДП “Бібрське ЛГ”, ДП “Дрогобицьке ЛГ”, ДП “Золочівське ЛГ”, ДП “Радехівське ЛМГ”, ДП “Сколівське ЛГ”.

Крім того, ДП “Бродівське ЛГ” закупило форвардер Амкодор 2662-01 вартістю 5 млн 740 тис грн, ДП “Буське ЛГ” – 2 лісовозних автомобілі з причепами та гідроманіпуляторами на суму – 3 млн грн, ДП “Бібрське ЛГ” – лісовозний автомобіль МАЗ-6317Х9 вартістю 1,6 млн грн, ДП “Радехівське ЛГ” – 1 лісовозний автомобіль із причепом та гідроманіпулятором вартістю близько 900 тис грн.

“Упровадження нової лісовозної та трелювальної техніки значно зменшить витрати на паливно-мастильні матеріали, скоротить витрати на ремонт і утримання застарілої, фізично зношеної автомобільної та тракторної техніки”, – зауважив Анатолій Дейнека.

Також значно обновився парк деревообробного обладнання: закуплено нових ліній, верстатів та обладнання на суму 19,5 млн грн. Серед підприємств, які найбільше вклали коштів на модернізацію та закупівлю деревообробних верстатів та ліній – ДП “Рава-Руське ЛГ”, ДП “Бродівське ЛГ”, ДП “Радехівське ЛМГ”, ДП “Сколівське ЛГ”, ДП “Славське ЛГ” та ДП “Турківське ЛГ”.

“Курс на оновлення та модернізацію техніки триватиме і в 2017 році – планується придбання техніки й обладнання на 41 млн грн”, – повідомив начальник Львівського ОУЛМГ.