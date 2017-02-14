Зятя Тимошенко можуть звинувати у підкупі Адмінсуду?

Депутат-утікач Олександр Онищенко оприлюднив новий запис розмови, де згадує Артура Чечьоткіна, зятя Юлії Тимошенко. 9 лютого проросійський сайт «Страна.юа», який регулярно допомагає Онищенку, розмістив його підслухану розмову з Миколою Мартиненком на віллі в Іспанії, де вони обговорювали шляхи гасіння антикорупційної справи.

Міркуючи про те, як відновити втрачену депутатську недоторканність, Онищенко заявив, що цим має зайнятися Адміністративний суд і він вже заплатив 2 мільйони гривень завдатку. Як посередника він прямо називає Артура Чечьоткіна, підкреслюючи, що мова йде про зятя Юлії Тимошенко.

Онищенко: Я сказал. Первое – восстановление неприкосновенности.

Мартыненко: Решением Административного суда

Онищенко: Да, 21 числа.

Мартыненко: Ты с ними сторговался по этому поводу?

Онищенко: Я ж сказал, что они сказали, что надо два им дать (речь идет о двух миллионах гривен аванса. – Прим.Ред.)

Мартыненко: Кто у тебя на связи по этому поводу?

Онищенко: Ну есть там люди. ЮВТ (видимо, речь идет о Юлии Владимировне Тимошенко. – Прим.Ред.). Она расчитается.

Мартыненко: Они давали человека на связь с …..

Онищенко: Ну там будет зять ее нанимать,

Мартыненко: Саш, нужно давать фамилию..

Онищенко: Ну Артур Чечеткин (зять Юлии Тимошенко – Прим.Ред.).

Мартыненко: Артур Чечеткин. Хорошо…

Мартыненко: Артур Чечеткин, хорошо? С кем его свести с той стороны?

Онищенко: Вопрос в том, может давай действительно, через тебя…

Мартыненко: Хорошо. Хорошо. То есть другими словами на протяжение месяца обеспечить решение админсуда. Правильно?

Онищенко: Ну да, 21 числа админсуд. Параллельно пусть они начнут хоть кого-то выпускать, чего люди сидят зря?

Олександр Онищенко втік за кордон після того, як НАБУ висунуло підозру в організації ним схеми з перепродажу газу українського видобутку, яка принесла йому понад 1,2 млрд грн прибутку. Цікаво, що в день зняття депутатської недоторканності, його активно захищала у своїх виступах сама Юлія Тимошенко і депутати фракції Батьківщина.

Артур Чечьоткін – відомий бізнесмен із Одеси став другим чоловіком Євгенії Тимошенко. Про його батька Леоніа Чечеткіна підозрюють у зв’язках з кримінальним авторитетом Япончиком (В’ячеславом Іваньковим), який, нібито, був діловим партнером Чечьоткіна-старшого.

Відомий журналіст-розслідувач кримінальних історій Олег Єльцов пише, що в 90-ті Леонід Чечьоткін був змушений вивезти сина з сім’єю в США, де Япончик забезпечував їм захист поки тато займався розбірками та переділом бізнесу у Одесі.

Через день після публікації «Старан.юа» прибрала з свого сайту розділ, де згадується посередницька місія Чечьоткіна. Кажуть причиною для самоцензури став скандал, який по телефону влаштував журналістам Олександр Онищенко. Проте, на щастя, запис розмови залишився у архівах і продовжує гуляти в соціальних мережах.

Якщо підозра в організації хабаря членам Адміністративного суду підтвердиться, то зять Тимошенко може бути звинувачений як мінімум у замаху на дачу хабаря в особливо крупних розмірах. Стаття 369 Кримінального кодексу України передбачає у таких випадках покарання від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів або обмеженням волі на строк від двох до п’яти років.

Владислав Поліщук, informator.news