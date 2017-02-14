Європарламент прибрав останню перешкоду на шляху України до “безвізу”

Європейський парламент схвалив механізм припинення безвізового режиму для третіх країн.

Про це в Twitter повідомив брюссельський кореспондент “Радіо Свобода” Рікард Йозвяк.

“Європарламент схвалив механізм припинення безвізового режиму. Тепер держави-члени Євросоюзу повинні зробити те ж саме в найближчі два тижні”, – написав він.

Як повідомлялося, в ЄС вирішили, що рішення про безвізовий режим для України може вступити в силу тільки разом з новим механізмом тимчасового припинення таких безвізових режимів для будь-якої країни світу, щодо яких вони діють.