В Україні буде свій “Оскар”

В Україні з’явиться кіноакадемія і свій аналог “Оскара”



Одеський міжнародний кінофестиваль виступив ініціатором створення Української кіноакадемії, яка планує вручати Національную кінопремію. Перша урочиста церемонія вручення нагород відбудеться 20 квітня 2017 року.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила керівник PR-відділу Одеського кінофестивалю Катерина Звездіна.

Арт-директором Української кіноакадемії став член Європейської кіноакадемії Алік Шпилюк.

Про всі деталі керівник PR-відділу Одеського кінофестивалю пообіцяла розповісти на прес-конференції, що відбудеться 20 лютого.

«Щоб не мучити вас довгими описами, скажу просто – це український “Оскар”! Церемонія вручення вже 20 квітня, в зв’язку з чим ми з командою хвилюємося вже тиждень і готуємося на надсвітовій швидкості. А про те, що це і навіщо, в усіх подробицях розповімо на прес-конференції 20 лютого», – написала на своїй сторінці в Facebook Катерина Звездіна.