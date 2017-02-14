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В Україні буде свій “Оскар”

В Україні з’явиться кіноакадемія і свій аналог “Оскара”

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Одеський міжнародний кінофестиваль виступив ініціатором створення Української кіноакадемії, яка планує вручати Національную кінопремію. Перша урочиста церемонія вручення нагород відбудеться 20 квітня 2017 року.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила керівник PR-відділу Одеського кінофестивалю Катерина Звездіна.

Арт-директором Української кіноакадемії став член Європейської кіноакадемії Алік Шпилюк.

Про всі деталі керівник PR-відділу Одеського кінофестивалю пообіцяла розповісти на прес-конференції, що відбудеться 20 лютого.

«Щоб не мучити вас довгими описами, скажу просто – це український “Оскар”! Церемонія вручення вже 20 квітня, в зв’язку з чим ми з командою хвилюємося вже тиждень і готуємося на надсвітовій швидкості. А про те, що це і навіщо, в усіх подробицях розповімо на прес-конференції 20 лютого», – написала на своїй сторінці в Facebook Катерина Звездіна.