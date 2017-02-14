У справі Майдану оприлюднили нове відео розстрілів на Інститутській

У справі розстрілів на вулиці Інститутській у Києві 20 лютого 2014 року з’явилося нове відео. Його суду надали представники потерпілих. Сьогодні, 14 лютого, відео продемонстрували під час засідання у Святошинському райсуді Києва, його було долучено до справи.

На кадрах, які ймовірно, знімалися з готелю «Україна», видно, що вогонь ведеться з-за вантажівок, які стоять перед бетонними барикадами. На відео можна розгледіти спалахи та порохові гази з-за барикади — вогонь ведуть особи у чорній формі — і одночасно протестувальників, які падають від поранень на Інститутській.

Саме за ці барикади відходили і перебували тривалий час, зокрема, особи у формі спецпідрозділу «Беркут».

Автори відео наразі невідомі. За словами представників потерпілих, відео надійшло на пошту одному з них.

На думку прокурора Департаменту спецрозслідувань ГПУ Романа Псюка, ці кадри свідчать про те, що наступу з боку протестувальників не було. Метою було підпалити шини і створити димову завісу. Про це Псюк зазначив в ефірі Громадського.

У свою чергу, адвокат екс-бійців «Беркуту» Маринченка та Аброськіна Олександр Горошинський вважає, що відео не надає нової інформації.

«Давайте не казати того, чого немає. Треба дочекатися експертизи по балістиці», — сказав він.

Горошинський також вважає, що на суд чиниться тиск.

Нагадаємо, на лаві підсудних в справі про розстріли на Майдані сьогодні лише 5 екс-бійців київського «Беркуту». 21 підозрюваний знаходяться у розшуку.