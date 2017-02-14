У Мінсоцполітики назвали умову підвищення пенсійного віку

Лише після того, як усі українці перестануть ухилятися і будуть сплачувати податки, можна буде порушувати питання підняття пенсійного віку.

Про це в інтерв’ю сайту Realist заявив міністр соціальної політики Андрій Рева.

“У майбутньому я не виключаю підвищення пенсійного віку. Коли ми вичерпаємо екстенсивний шлях. Коли всі вже будуть платити (податки – ред.)”, – сказав Рева.

Але наразі, як наголосив міністр, умов для скорочення кількості пенсіонерів в Україні немає.

Водночас він додав, що розуміє, що саме не влаштовує МВФ у процесі дискусії щодо пенсійної реформи.

“Я розумію, що їх (МВФ – ред.) не влаштовує. Вони ж усім один і той же набір заходів пропонують. Якщо Україні сказали підвищити пенсійний вік, і вона відмовиться, зробить по-своєму, то як вони зможуть переконувати інші країни, що щось потрібно робити? Всі побіжать вивчати наш досвід”, – уточнив Рева.