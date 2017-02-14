У Львові учасників АТО навчатимуть власної справи та англійської мови

У Львові стартувало навчання учасників АТО на курсах «Власна справа» (Львівська бізнес-школа УКУ) і «Англійська мова та цифрові комунікації» («Львівська Політехніка») від проекту «Україна-Норвегія». Завтра організатори проекту розкажуть про перший випуск і набір другого курсу, перспективи і загальні потреби учасників АТО та відбудеться урочисте відкриття курсу.

Про це повідомляє Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій.

Ці курси сприяють отриманню додаткової освіти та перекваліфікації демобілізованих учасників АТО. «Спікери розкажуть про перший випуск у Львові, набір другого курсу, перспективи учасників АТО після проходження цих курсів. Також – про загальні потреби учасників АТО в соціальній адаптації, і як ці потреби вирішують в Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій. Зокрема, і завдяки проекту «Україна-Норвегія», – зазначають у Центрі.

Брифінг за участю представника проекту «Україна-Норвегія» у Львові та інспекторів Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій відбудеться о 10.00 у приміщенні Центру (вул. Пекарська 41). Урочисте відкриття курсу «Англійська мова та цифрові комунікації» – о 14.00 в НУ «Львівська Політехніка» (вул. Митрополита Андрея 5, корпус 4 післядипломної освіти, аудиторія 7).

Довідка

Проект «Україна-Норвегія» – це професійна перепідготовка звільнених у запас військовослужбовців Збройних Сил України та інших силових структур, членів їхніх сімей, та сприяння їх працевлаштуванню. Проект реалізовується з 2003.

З початком війни в Україні до проекту залучили і мобілізованих учасників АТО та членів їх родин. Проект ставить перед собою завдання підвищення конкурентоспроможності військовослужбовців, учасників АТО та членів їх сімей на ринку праці, підвищення рівня добробуту сімей військовослужбовців, розвиток підприємництва у їхньому середовищі, а також налагодження співпраці між навчальними закладами Норвегії та України. Учасники проекту пройшли не тільки професійну перепідготовку, а й отримали психологічну допомогу, сприяння в працевлаштуванні.