У центрі Львова немає води, а трамваї курсують за зміненими маршрутами

На перехресті вул. Івана Франка – Князя Романа сталася аварія на водогоні, трамваї курсують за зміненими маршрутами

Сьогодні о 14:40 стався витік води між трамвайними коліями на перехресті вулиць Івана Франка – Князя Романа. Ремонтна бригада одразу виїхала на місце для обстеження аварії, однак приступила до виконання ремонтних робіт лише о 17.00, після отримання дозволу про призупинення руху транспорту та погодження зміни руху трамваїв.

Про це повідомили у диспетчерській службі ЛМКП «Львівводоканал».

У зв’язку з ліквідацією аварійної ситуації, з 17.00 припинено подачу води в центральну частину міста, обмежену вулицями: пр. Свободи – пл. Міцкевича – вул. Театральна – вул. Галицька – вул. Валова – вул. Бр. Рогатинців – вул. Підвальна – вул. Руська – пл. Ринок – вул. Староєврейська – вул. Л. Українки – пл. Д. Галицького – пл. Торгова і прилеглі до них вулиці.

«На жаль, сьогодні мешканці центру потерпають без води, оскільки вдень ми ліквідовували аварію на вул. Галицькій і завершили роботи о 16.00. Зараз для проведення ремонту на Івана Франка знову змушені зупинити водопостачання. Ми докладемо максимум зусиль, щоб усунути аварію якнайшвидше», – повідомили у ЛМКП «Львівводоканал».

Як повідомила диспетчерська служба ЛКП «Львівелектротранс», у зв’язку з ремонтними роботами на водогоні на вул. І. Франка, з 15.50 електротранспорт, який курсує по вул. І. Франка, їздить за зміненим маршрутом.

Трамвай №8 курсує з вул. Довженка до Академії мистецтв.

Трамвай №1 курсує з вокзалу на вул. Пасічну (по маршруту трамвая №2).

Трамвай №9 курсує з вокзалу на вул. Пасічну.

Трамвай №5 курсує з вул. Торф’яної до церкви св. Анни (вул. Городоцька).

Трамваї №3, 4, 11 не курсують.

Рух трамваїв за звичним маршрутом буде відновлено після завершення ремонтних робіт.