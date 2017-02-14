У березні в український прокат вийде біографічна стрічка про Жаклін Кеннеді (трейлер)

Головну роль у фільмі зіграла Наталі Портман

Восьмого березня українські глядачі дізнаються усі таємниці Жаклін Кеннеді – у прокат вийде біографічна драма «Джекі», яка розповість про трагічний період життя першої леді США Жаклін Кеннеді після вбивства її чоловіка 22 листопада 1963 року в Далласі, повідомляє cultprostir.ua.

Режисером стрічки виступив Пабло Ларраін. Сценарій написав Ной Оппенхайм – його робота отримала приз Венеціанського кінофестивалю. Головну роль в картині зіграла Наталі Портман. Створений актрисою екранний образ Жаклін Кеннеді надихнув Американську кіноакадемію: Портман номінована на премію «Оскар» – 2017.

«До фільму моє уявлення про Джекі було вельми поверхневим: це була загальноприйняте сприйняття її як стильної та елегантної жінки. Я не замислювалася про те, які емоції вона переживала, про її спадщину, про її внесок в історію. А в ній же було стільки всього, про що я й гадки не мала.

У роботі над роллю мені допомогла книга Артура Шлезінгера, який брав інтерв’ю у першої леді навесні 1964 року, через кілька місяців після вбивства Джона Кеннеді. Я читала книгу, розшифровки інтерв’ю і паралельно слухала його аудіозапис, і це дуже допомогло мені зрозуміти емоційний стан Джекі. Там були величезні шматки бесіди, які на її прохання не публікувалися. Нам залишається тільки здогадуватися про їх зміст»,- розповіла в інтерв’ю Наталі Портман.