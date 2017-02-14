Триває прийом робіт на здобуття грантів президента для молоді

Триває прийом заявок на здобуття грантів Президента України для обдарованої молоді. Грант може отримати молодь віком від 14 до 35 років.

Про це повідомили в департаменті внутрішньої та інформаційної політики Львівської облдержадміністрації.

Гранти Президента України для обдарованої молоді – це фінансова підтримка державою обдарованої молоді, що надається з метою реалізації соціально значущих творчих проектів у соціальній та гуманітарній сфері. Щороку присуджується до 60 Грантів у розмірі 75 тис гривень кожна.

Перелік основних документів:

1) заявка на участь у конкурсі на отримання гранту Президента України для обдарованої молоді;

2) реєстраційна картка;

3) опис проекту;

4) кошторис витрат на реалізацію проекту;

5) довідка-об’єктивка;

6) два рекомендаційні листи.

Заявки претендентів зі Львівської області слід подавати не пізніше 26 лютого до Департаменту внутрішньої та інформаційної політики (вул. Винниченка, 18, 454 каб.).

Телефон для довідок: 261-27-40 (відділ молодіжної політики).

Термін подачі матеріалів з супроводжуючими документами – до 1 березня 2017 року.

Більш детально про Гранти, вимоги та форми подання документів можна дізнатися в Указі Президента та Наказі Мінмолодьспорту.